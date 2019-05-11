أنطلب العفو من الله ونحن لا نعفو؟

2019/05/11 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف الحسن البصري يدعو ذات ليلة:

‏"اللهمّ اعفُ عمّن ظلمني"

‏فقال له رجل:

‏يا أبا سعيد سمعتك تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون فيمن ظلمك..

‏فما دعاك إلى

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