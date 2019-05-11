2019/05/11 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا واليابان.."خلافات كبيرة" بشأن الجزر المتنازع عليها أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وجود "خلافات كبيرة" بين موسكو وطوكيو بشأن الجزر المتنازع عليها في المحيط الهادئ، واتفق الطرفان على أن الطريق لا يزال طويلا للتوصل إلى حل بشأن هذه المسألة.ومن المقرر عقد جولة محادثات أخرى في أواخر مايو في طوكيو بين الوزيرين، بالإضافة إلى وزيري الدفاع، كما أكد لافروف في ختام لقائه نظيره الياباني تارو كونو.وأكد لافروف أن "المهمة ليست سهلة، من الواضح أن المسألة بحاجة للكثير من العمل الصعب والمبتكر لحلها".من جهته، قال وزير الخارجية اليابني تارو كونو خلال مؤتمر صحفي مشترك "حلّ مشكلة بقيت عالقة لسبعين عاماً منذ نهاية الحرب (العالمية الثانية) ليس بالأمر السهل"، مضيفا "لا يمكننا القول بعد لقائنا اليوم إلا إننا تمكنا من التعامل مع هذه الخلافات".ولدى توجهه للمشاركة في المحادثات مع نظيره الياباني تارو كونو، قال لافروف إن المحادثات التي جرت في الماضي بشأن الجزر أتاحت للطرفين عرض وجهتي نظرهما.ونقل عن لافروف قوله "آمل في أن تكون هذه المفاوضات والمشاورات قد سمحت لنا بفهم الخلافات في مواقفنا، رغم أن هذه الخلافات لا تزال كبيرة للغاية".

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