بلومبيرغ: مطار حمد و”القطرية” أفضل مطار وشركة طيران بالعالم للعام الثالث

2019/05/11 | 06:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد في القائمة السنوية السابعة لأفضل وأسوأ شركات الطيران والمطارات في العالم التي تصدرها منظمة “إيرهيلب”، أن مطارات حمد الدولي بالعاصمة الدوحة

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