المرور تقرر منع سير الستوتات والتكتك في الشوارع الرئيسية

2019/05/11 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت وزارة الداخلية – مديرية المرور العامة، السبت، عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتهيئة الاجواء المناسبة لتطبيق قانون المرور الجديد المقر من قبل رئاسة الوزراء ومجلس النواب، مبينة أن الاجراءات تضمنت منع سير الستوتات والتكتك في الشوارع الرئيسية.وقال مدير قسم العلاقات والاعلام بالمديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” […]

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