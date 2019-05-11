حنين القدو لـ

2019/05/11 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، اجندات داخلية وخارجية، بالتدخل في شؤون محافظة نينوى، مشيرا الى ان هذه الاطراف تتنافس على نيل منصب المحافظ.

وقال

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