2019/05/11 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن القائمة الوطنية، كاظم الشمري، عن ان ملف استكمال الكابينة الوزارية، سيغلق قبل عيد الفطر المبارك.

وقال الشمري لـ "العهد نيوز"، اليوم السبت، ان

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