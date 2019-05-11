واسط تثقف على ترشيد الطاقة بمنشورات جوية: طفي الزايد

2019/05/11 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الادارة المحلية في محافظة واسط، السبت، عن اطلاق حملة “طفي الزايد” لترشيد التيار الكهربائي تزامنا مع حلول فصل الصيف، مبينا أن الطائرات المروحية جابت السماء وباشرت رمي المنشورات على المواطنين للحث على الترشيد.وقال نائب محافظ واسط عادل الزركاني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الادارة المحلية باشرت بالتعاون مع عدد من الناشطين […]

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