2019/05/11 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قائممقام قضاء عين تمر في محافظة كربلاء المقدسة رائد فضال المشهداني، السبت، عن انتهاء شركة محلية من تأهيل احدى اقدم العيون المائية في القضاء بكلفة تجاوزت 50 مليون دينار.وقال المشهداني في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العيون المائية تعد مصدرا سياحيا وجماليا وبيئيا وزراعيا، الا انها تعرضت للجفاف خلال الاعوام الماضية مما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تنجز تأهيل احدى اقدم العيون المائية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تنجز تأهيل احدى اقدم العيون المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).