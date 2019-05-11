ترامب معلقاً على إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية: لا تقوّض الثقة

2019/05/11 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ مؤخرا بقوله إنها "لا تقوّض الثقة".

وقال ترامب في مقابلة مع موقع بوليتيكو أمس الجمعة: "إنها {صواريخ} قصيرة المدى، وأنا لا أعتبر على الإطلاق أن ذلك يشكّل خرقاً لعلاقة الثقة.



في مرحلة ما، قد يحدث هذا.



لكن في هذه المرحلة، لا".وأضاف: "الأمر يتعلّق بصواريخ قصيرة المدى وبأشياء اعتيادية، اعتيادية جداً".وأطلقت بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى يوم الخميس، في ثاني اختبار عسكري خلال أقل من أسبوع.وانتهت القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فيتنام في فبراير الماضي، من دون اتفاق على وضع حد لبرنامج بيونغ يانغ النووي مقابل تخفيف العقوبات، ولم تختتم حتّى ببيان مشترك، ما أثار استياء لدى كوريا الشمالية إزاء جمود المحادثات.



انتهى

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