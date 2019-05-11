سيميوني يحسم الجدل ويؤكد بقاء نجمه

2019/05/11 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حسم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل حول إمكانية رحيل نجم الفريق إلى برشلونة، الصيف المقبل.

وقال سيميوني في تصريحات لـ"فوكس سبورت" اليوم الجمعة: "أنطوان جريزمان أصبح قائد الفريق بعد رحيل جودين، لا يهمني على الإطلاق ما يتردد في وسائل الإعلام حول مستقبله".وأضاف: "جريزمان يملك كل شيء في أتلتيكو لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى أن عقده يمتد لمدة عامين آخرين".وأتم مدرب الروخيبلانكوس: "إذا اعتقدت أنه سيغادر، فلن أتحدث عنه بالتأكيد".



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