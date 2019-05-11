مسؤول: قانون المرور يمنع سير الستوتات والتكتك وهذا النوع من الدراجات النارية

2019/05/11 | 08:45

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بغداد اليوم - متابعة

قررت مديرية المرور العامة اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتهيئة الاجواء المناسبة لتطبيق قانون المرور الجديد المقر من قبل رئاسة الوزراء ومجلس النواب، بينما دعت أمانة بغداد للعمل على صيانة الطرق والاشارات الضوئية والتأكد من عملها بشكل صحيح.

ونقلت صحيفة الصباح عن مدير قسم العلاقات والاعلام في المديرية العميد مؤيد خليل سلمان قوله: إن «الاجراءات التي ستتخذها المديرية تتمثل بنشر دوريات اضافية في التقاطعات والشوارع الرئيسة لمحاسبة المخالفين وضمان تطبيق القوانين التي نص عليها قانون المرور الجديد الذي من المؤمل تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره بجريدة الوقائع الرسمية».

وبين سلمان، أن «الاجراءات تتضمن منع سير الدراجات النارية التي لا تتعدى سرعتها 60 كيلو مترا والستوتات والتكتك في الشوارع الرئيسة وحجز المخالفين منهم للأنظمة المرورية».



ولفت العميد سلمان، الى أن «المديرية وحفاظا على حق المواطن، خولت ضباط الدوريات فقط بأخذ الغرامات وكتابة المخالفات لأصحاب المركبات لمنع أي حالة من حالات التصرف الفردي».

بغداد اليوم- البصرة

اتهمت إدارة قضاء الزبير في محافظة البصرة، الجمعة (10 أيار 2019)، شركة نفط البصرة والشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع بالتنصل عن 370 درجة وظيفية أجريت القرعة الخاصة بها منذ 6 أشهر.

وقال رئيس المجلس المحلي في القضاء أحمد ي

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، الجمعة (10 أيار 2019)، موعد بدء العمل بمدينة الموصل الرياضية.

وقال رياض عبر حسابه في تويتر، إن "الثلث الأخير من العام الحالي سيشهد انطلاق العمل في مدينة الموصل الرياضية"، مبيناً

بغداد اليوم - بغداد

حددت لجنة الإفتاء في سامراء، زكاة الفطرة وفدية الصيام عن كل يوم في شهر رمضان.

وتشير الوثيقة الصادرة من لجنة الافتاء، الى ان "زكاة الفطرة يجب على كل مسلم ومسلمة، صغير او كبير، صائم او مفطر، تقدر بـ 1500 دينار ع

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