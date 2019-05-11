المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يمارس سياسة ترهيب الإعلام

2019/05/11 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتهم المرصد العراقي للحريات الصحفية، في نقابة الصحفيين العراقيين، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يممارسة سياسة "ترهيب الإعلام".

وعبر المرصد في بيان تلقت وكالة العهد

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