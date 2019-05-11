جوارديولا: ليفربول وتوتنهام لا يصدقان

2019/05/11 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن نهائي دوري أبطال أوروبا المنتظر، بين ليفربول وتوتنهام.

وقال بيب عن الريدز والسبيرز، خلال المؤتمر الصحفي السابق

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