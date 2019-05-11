كركوك:العثور على كدس للعتاد في منطقة العطارية

2019/05/11 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، امس الجمعة، العثور على كدس للعتاد في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك.

وقال معن في تصريح له تابعته وكالة الأنباء العراقية “واع” واطلعت عليه وكالة صدى , ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبمعلومات دقيقة، عثرت على كدس للعتاد في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك”، مضيفاً ان الكدس احتوى ٦ قذائف نمساوي عيار 57 ملم و١٧ صاروخ طائرة صغيرا ومقذوفين حربيين”.

واشار الى رفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر.

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