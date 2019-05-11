الفتح: تقاربنا مع سائرون أثار حفيظة بعض الكتل

2019/05/11 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تحالف الفتح، السبت، عن وجود خشية لدى بعض الكتل السياسية من تقاربه مع تحالف سائرون، مؤكدا استمراره بالتنسيق مع سائرون بشان الاتفاق السياسي لإكمال الكابينة الوزارية.وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “كتلا سياسية ابدت خشيتها من التنسيق المستمر بين تحالفي الفتح وسائرون بشان اكمال الكابينة الوزارية”.وأضاف كريم، […]

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