عادل عبد المهدي يقرر تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة

2019/05/11 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الجمعة، تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة صدى, ان رئيس مجلس الوزراء “قرر تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة واعتبارها من ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة، مؤكدا ان رئيس الوزراء أعلم وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٧ ايار ٢٠١٩.

وأضاف ان الوزير فتح جناحاً في المتحف الوطني العراقي لإيداع مثل هذه الهدايا فيه.

وتابع ان “الهدايا الثمينة التي يهديها كبار المسؤولين الاجانب يحمل بعضها قيمة رمزية وفنية وأخرى تحمل قيمة مادية كبيرة”.



مشيرا الى ان “الصور تمثل عينة من تلك الهدايا التي يتجاوز عددها ١٠٠ قطعة ستسلم تباعا الى وزارة الثقافة وبمحاضر رسمية حسب الأصول.

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