هزة أرضية تضرب جرف النصر بقوة 3.5 درجة

2019/05/11 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النقل، مساء امس الجمعة ،ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل الساعة 5:20:32 بالتوقيت المحلي للمدينة.

وبينت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “قوة الهزة بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر, وتبعد الهزة 19 كم عن جنوب بغداد” مؤكدة ان المواطنين قد شعروا بها شعوراً ضعيفاً في المنطقة” مشيرة الى “لم ترد انباء عن حصول أضرار”.وأضاف البيان، ان “على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة، والاتزام بالوصايا الزلزالية”.يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.





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