ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كولومبيا إلى 26 قتيلا

2019/05/11 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… ارتفع عدد ضحايا الانفجار، الذي وقع في العاصمة الكولومبية، الخميس الماضي، إلى 26 شخصا من بينهم 16 قاصرا.وقالت وكالة هيرالدو الكولومبية، اليوم السبت، إن “عدد القتلى ارتفع إلى 26 من بينهم 16 قاصرا”.هذا وقد أعلنت الشرطة الكولومبية الخميس الماضي، أن انفجارا وقع في العاصمة أودى بحياة أربعة أشخاص، مؤكدة أن سبب الانفجار […]

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