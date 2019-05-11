فرنسا:مقتل متزلج في هجوم لسمكة قرش في جزيرة ريونيون

2019/05/11 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي متزلج بعدما تعرض لهجوم من سمكة قرش بالساحل الجنوبي الغربي لجزيرة ريونيون الفرنسية.

ووقع الهجوم بعد تحذيرات السلطات المحلية التي طلبت من المتزلجين والسباحين توخي أقصى درجات اليقظة نظراً لارتفاع خطر هجوم أسماك القرش في هذا الوقت.

وشهدت شواطئ الجزيرة 24 هجوما لأسماك القرش على مرتاديها منذ عام 2011 أدى 11 هجوماً منها للوفاة.

الحدث هو الثاني من نوعه هذا العام بعدما قُتل صياد للأسماك بواسطة سمكة قرش.

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