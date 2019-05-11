مجلس نينوى: الاجتماعات مستمرة لتحديد موعد جلسة اختيار المحافظ

2019/05/11 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة نينوى، السبت، استمراره في عقد الجلسات التداولية من اجل تحديد موعد اختيار المحافظ الجديد، مشيرا الى ان الكتل السياسية متفقة على تعيين شخصية مستقلة لمنصب المحافظ.وقال نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة نينوى اغلق باب الترشيح لمنصب المحافظ منذ عدة ايام وهو في طور […]

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