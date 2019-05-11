الصين تطلق مدمرتين صاروخيتين حديثتين إلى الماء

2019/05/11 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلقت الصين مدمرتين صاروخيتين من مشروع 052D إلى الماء.وراقب عملية إنزال السفن الحربية إلى الماء رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ شخصيا وكبار القادة العسكريين في البلاد.وتم تجميع السفينتين في حوض بناء السفن في مدينة داليان الواقعة شمال شرق مقاطعة لياونينغ الصينية.يبلغ طول مدمرات مشروع 052D 157 متر وسعتها 7.5 […]

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