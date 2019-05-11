ايران تحدد موعد فتح منفذ حدودي مع العراق

2019/05/11 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير عام شؤون الحدود في وزارة الخارجية الايرانية شهريار حيدري بان منفذ خسروي بمحافظة كرمانشاه غرب ايران الذي يقابله منفذ المنذرية بمحافظة ديالى في الجانب العراقي، سيفتح امام الزوار قبل شهر من زيارة الاربعين.

وقال حيدري لوكالة فارس، انه في ضوء التوقعات بزيادة عدد زوار الاربعين القادم نظرا لالغاء ثمن التاشيرة فقد اخذنا برامج بنظر الاعتبار لتسهيل سفر الزوار.

واشار الى الزحام في حدود البلاد قبل حلول زيارة الاربعين في الاعوام الماضية واضاف، رغم استعداد ايران في العام الماضي لم يفتح معبر خسروي امام الزوار الذين دخلوا الاراضي العراقية من حدود مهران وشلامجة وجذابة، وشهد معبر مهران العدد الاكبر من عبور الزوار.

وتابع حيدري، انه وفي ضوء المحادثات التي اجريت سيتم فتح معبر خسروي لمراسم الاربعين للعام الجاري وقد اعلنت الحكومة العراقية استعدادها لهذا الامر بنسبة 95 بالمائة.

واشار امين اللجنة المركزية لمراسم الاربعين الحسيني الى انه سيتم فتح معبر خسروي قبل شهر من زيارة الاربعين، مبينا انه وفقا للبرامج المتخذة فمن المقرر فتح معبر خسروي قبل شهر من الاربعين من اجل توفير الامكانيات اللازمة لعبور الزوار.

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