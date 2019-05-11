أنقرة تعلق على أنباء التخلي عن

2019/05/11 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الإدارة الرئاسية التركية على تقرير الصحيفة الألمانية "بيلد" بأن أنقرة سترفض شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا تحت تهديد فرض عقوبات أمريكية والتدهور

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