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أنقرة تعلق على أنباء التخلي عن "إس-400"


أنقرة تعلق على أنباء التخلي عن
2019/05/11 | 09:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علقت الإدارة الرئاسية التركية على تقرير الصحيفة الألمانية "بيلد" بأن أنقرة سترفض شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا تحت تهديد فرض عقوبات أمريكية والتدهور

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