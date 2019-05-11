منتدى الإعلاميات يشكل تنسيقية مع صحفيات النجف الاشرف

2019/05/11 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث منتدى الإعلاميات العراقيات، مع الصحفيات والناشطات من محافظة النجف الاشرف، واقع المرأة الصحفية والتحديات التي تواجهها النساء في المدينة.

وقال المنتدى في بيان،

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