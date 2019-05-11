قانون المرور الجديد يمنع سير الستوتات والتكتك وهذا النوع من الدراجات النارية

2019/05/11 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻗﺮرت مديرية المرور العامة، اﺗﺨﺎذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ الإﺟﺮاءات المتعلقة ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ الأﺟﻮاء المناسبة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن المرور اﻟﺠﺪﻳﺪ المقر ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

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