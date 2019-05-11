مالية الحشد الشعبي توزع بطاقة ” كي كارد” على مقاتلي اللواء الخامس بالبصرة

2019/05/11 | 09:27

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وزعت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، السبت، بطاقة الـ” كي كارد” على مقاتلي اللواء الخامس بالبصرة.





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