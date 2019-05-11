خطيب الناصرية يدعو العوائل الى مراعاة الأبناء خلال فترة الامتحانات وأستثمار الاوقات في الاماكن المناسبة

2019/05/11 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

وكالات:

دعـا خطيب وإمام الناصرية الشيخ إسامه الناصري ، العــوائل الى الأهتمام ومراعاة الأبناء خـلال فتـرة الأمتحانات واستثمار الأوقات بعد ذلك في الأماكن المناسبة لتـواجدهم .





وكالات:دعـا خطيب وإمام الناصرية الشيخ إسامه الناصري ، العــوائل الى الأهتمام ومراعاة الأبناء خـلال فتـرة الأمتحانات واستثمار الأوقات بعد ذلك في الأماكن المناسبة لتـواجدهم .وذكـر الشيخ الناصري في الخطبــة الثانيــة من صلاة الجمعــة التي حضرها مراسل "مركز التضامن للإعلام ، إن بعض الصفوف انهت امتحاناتها والبعض الآخر في وقتا قريب سينهي ذلك .وأضاف ، ان هؤلاء الأبناء هم امانة لدينا وعلينا المحافظة والمراعاة والاهتمام بهذه الامانة لنخرجهم أبناءَ صالحين للمجتمع ،داعيا في الوقت نفسه الي ىسدّ أوقات الفراغ لديهم .

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