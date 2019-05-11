انتقادات لتراجع خدمات مستشفى الحسين في الناصرية

2019/05/11 | 09:30

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وكالات:

انتقد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني اليوم الجمعة تراجع مستوى الخدمات في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية وملوحا بعقوبات وصفها بالقاسية لعدد كبير من المقصرين سيتابع تنفيذها شخصيا.





وكالات:انتقد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني اليوم الجمعة تراجع مستوى الخدمات في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية وملوحا بعقوبات وصفها بالقاسية لعدد كبير من المقصرين سيتابع تنفيذها شخصيا.وقال الخاقاني في بيان له تلقى المربد نسخة منه بعد زيارة ليلية إلى المستشفى أن الزيارة سجلت عدم وجود أي طبيب اختصاص أو مقيم فيما كانت أجهزة التبريد معطلة وتراجع تقديم الخدمات المقدمة للراقدين فضلا عن قلة تجهيز الأدوية المهمة والمنقذة للحياة مما يضطر المريض لشرائها من خارج المستشفى ما يثقل كاهله وبالأخص الفقراء منهم.

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