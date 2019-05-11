عبد المهدي يزور تركيا منتصف الشهر الجاري

2019/05/11 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الممثل الخاص للرئاسة التركية بشأن العراق، ويسل أر أوغلو،عن ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سيجري زيارة لتركيا في 15 أيار الجاري، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان ، مؤكدا على أهمية التعاون بغية تطوير العلاقات مع بغداد.وذكر مراسل الأناضول، أن البرلمان التركي استضاف، امس الجمعة، اجتماعا برئاسة أر أوغلو، ناقش مقترحات […]

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