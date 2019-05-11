4 أسماء على رادار برشلونة في الصيف

2019/05/11 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..لا يزال نادي برشلونة الإسباني يفكر في تعزيز الجانب الإيسر للفريق بضم صفقة مميزة لمعاونة جوردي ألبا في الموسم المقبل.ويسعي برشلونة للتعاقد مع عدة صفقات في الصيف أبرزها التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد بجانب التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي.وذكرت صحيفة الموندو ديورتيفو، أن ميندي الظهير الإيسر […]

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