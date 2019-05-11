عادل عبد المهدي يزور تركيا مطلع الشهر القادم

2019/05/11 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد الممثل الخاص للرئاسة التركية بشأن العراق، ويسل أر أوغلو، اليوم السبت ، لى أهمية التعاون بغية تطوير العلاقات مع بغداد.

وذكرت وكالة الأناضول واطلعت عليه وكالة صدى , أن” البرلمان التركي استضاف، امس الجمعة، اجتماعا برئاسة أر أوغلو، وناقش مقترحات المشاريع والحلول المتعلقة بإزالة مشكلة المياه في العراق”.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال أر أوغلو “حقا إننا نقوم بعمل مهم جدا لأن العراق جارنا، وننفذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيجري زيارة لتركيا في 15 أيار الجاري، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان”.

واشار ار أوغلو الى انه” حتى ذلك الحين، أعتقد أنه سيكون لدينا فرصة لإعداد بعض المواضيع، وتقديمها إلى الرئيس”.

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