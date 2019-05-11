المباشرة بتسلم طلبات التظلم من مقاتلي الحشد الشعبي في المثنى

2019/05/11 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مكتب الحشد الشعبي في المثنى، عن استقبال طلبات “التظلم” من مقاتلي وجرحى الحشد الشعبي.

وقال المكتب في بيان وتلقته وكالة صدى انه، “شكل لجنة خاصة لاستقبال طلبات التظلم من مقاتلي وجرحى الحشد الشعبي”.

وأضاف البيان، ان “الطلبات سيتم توحيدها وإرسالها لهيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”، مبينا أن “طلبات التظلم موزعة على جميع الألوية التابعة للحشد وفي عموم قواطع العمليات”.

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