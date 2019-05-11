هل ستتخذ الحكومة اجراءات بحق

2019/05/11 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

دعا نائب عن تحالف سائرون، امس، الى تفعيل الاجراءات الحكومية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقال سلام الشمري في بيان ان "مايراه المواطن في الشارع عدم وجود اي اجراءات للحد من الافطار العلني والذي بات امرا طبيعيا في المحافظات والمدن مع غياب واضح للاجهزة المعنية للحد منه".

واضاف ان "الموا...

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