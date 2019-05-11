صادقون: مصرون على مناقشة الخروقات الأميركية وسيكون لنا موقف إذا استشعرنا التسويف

2019/05/11 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت كتلة صادقون النيابية، السبت، إصرارها على إدراج فقرة الخروقات الأميركية على جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة، مهددة باتخاذ “موقف واضح” في حال استشعرت التسويف من قبل رئاسة مجلس النواب.وقال عضو الكتلة النائب فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فقرة الخروقات الأميركية تأجلت بسبب تسمية بعض رؤساء اللجان، فضلا عن فقرات قانون المرور […]

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