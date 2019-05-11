2019/05/11 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال شخصا انتحل صفة ضابط بالامن الوطني في الموصل

11/05/2019 10:32:00 AM |

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واع / بغداد / ز.



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اعتقلت قوة امنية ، السبت، شخصا انتحل صفة ضابط بالامن الوطني في الموصل.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال شخص يدعي نفسه ضابط بالامن الوطني في الموصل".

واضاف المصدر ان "هذا الضابط يقوم بأبتزاز المواطنين واخذ مبالغ مالية من المحلات التجارية والصيادلة".

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