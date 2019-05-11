عبد المهدي في تركيا بدءاً من الاربعاء لبحث ملفي المياه والطاقة

2019/05/11 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول تركي رفيع إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيجري زيارة الى تركيا منتصف الشهر الجاري لبحث ملفي المياه والطاقة وقضايا اخرى.

ونقلت وكالة الاناضول الرسمية عن الممثل الخاص للرئاسة التركية في العراق ويسل أر أوغلو قوله إن عبد المهدي سيجري زيارة لتركيا في 15 من الشهر الجاري يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء حديث أر أوغلو خلال استضافته من قبل البرلمان التركي لمناقشة مقترحات المشاريع والحلول المتعلقة بإزالة مشكلة المياه في العراق.

وسبق أن شهد العراق انحسار المياه بسبب السدود في دولتي المنبع تركيا وإيران واللتين تقولان إنهما تعانيان أيضا من موجات جفاف لاسيما في السنوات القليلة الماضية.

وفي الوقت الراهن لم تشكو بغداد الجفاف بعد موسم شهد امطاراً غزيرة ورفع المخزون المائي في البلاد الى الى اكثر من 51 مليار متر مكعب بينما كان 15 مليار متر مكعب العام الماضي.

وقال أر أوغلو في الاجتماع "العراق جارنا، وننفذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة".

ويتوقع أن يبحث المسؤولون الاتراك مع عبد المهدي ملف حزب العمال الكوردستاني الذي يشن هجمات داخل الاراضي التركية انطلاقاً من الاراضي العراقية.

وكان عبد المهدي قد اجرى قبل ايام قلائل جولة في المانيا وفرنسا وبحث عدة ملفات ووقع عقوداً لتعزيز قطاع الطاقة المتداعي في البلاد.

وتأتي زيارة عبد المهدي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران بسبب برنامجها النووي لدرجة ان الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.





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