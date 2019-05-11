2019/05/11 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم، السبت، مديرية تربية البصرة إلى تقديم أسماء المدرسين والمعلمين المتطوعين للتدريس في مدارس المحافظة الى وزارة المالية من أجل شمولهم بالمنحة المقدمة من مجلس النواب.وقال الغانم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مجلس النواب قد صوت على شمول جميع المحاضرين المجانين و المتطوعين للتدريس في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح نيابي لشمول المدرسين المتطوعين باجور النقل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح نيابي لشمول المدرسين المتطوعين باجور النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).