أرقام مجنونة بدوري الأبطال.. وتعادل “غريب” بين ميسي ورونالدو

2019/05/11 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موسم دوري أبطال أوروبا من نهايته، جمعت صحيفة “ماركا” الإسبانية بعض الأرقام المثيرة، التي حددت الأسرع، والأقوى، والأكثر اجتهادا، مع بعض المفاجآت غير المتوقعة في أرقام الفرق المتأهلة للمباراة النهائية.ويعتبر الكثير من جمهور كرة القدم، نسخة هذا الموسم من البطولة الأكثر “جنونا”، بسبب اللحظات الدرامية الكثيرة التي شهدتها البطولة، وآخرها “ريمونتادا” ليفربول […]

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