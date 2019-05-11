جدل في الشارع التونسي بشأن مشاركة السجناء في الإنتخابات

2019/05/11 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد سياسيون ونشطاء تونس قرار هيئة الانتخابات السماح لبعض السجناء بالتصويت في الانتخابات المقبلة، حيث حذروا من محاولة تزوير الانتخابات، فيما أكدت الهيئة أن القانون

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