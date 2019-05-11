مجلس نينوى: عدم اختيار محافظ سببه ثلاث مسائل

2019/05/11 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عزا عضو مجلس محافظة نينوى، حسام العبار، سبب تأخر انعقاد جلسة مجلس المحافظة لاختيار المحافظ، الى وجود أكثر من مرشح.

وقال العبار لـ "العهد

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