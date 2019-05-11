2019/05/11 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف الممثل الخاص للرئاسة التركية بشأن العراق ويسل أر أوغلو، عن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تركيا منتصف الشهر الجاري.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن “أن البرلمان التركي استضاف، الجمعة، اجتماعا برئاسة أر أوغلو، ناقش مقترحات المشاريع والحلول المتعلقة بإزالة مشكلة المياه في العراق”.

وقال أر أوغلو خلال الاجتماع اننا “نقوم بعمل مهم جدا، لأن العراق جارنا، وننفذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة”.

واضاف أن “رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سيجري زيارة لتركيا في 15 مايو/ أيار الجاري، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وتابع أر أوغلو: “حتى ذلك الحين، أعتقد أنه سيكون لدينا فرصة لإعداد بعض المواضيع، وتقديمها إلى الرئيس”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي سيزور تركيا منتصف الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي سيزور تركيا منتصف الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).