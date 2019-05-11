الشمري يكشف عن خلاف سني “حاد” بشأن رئاسة النزاهة النيابية

2019/05/11 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس الكتلة الوطنية كاظم الشمري، السبت، عن خلاف حاد داخل تحالف لمحور الوطني بسبب رئاسة هيئة النزاهة النيابية، مبينا ان الكتل السنية داخل الإصلاح حصلت على رئاسة لجنة الاقاليم والمحافظات.وقال الشمري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “هناك خلافا حادا داخل تحالف المحور الوطني بسبب التنافس على رئاسة هيئة النزاهة”، مبينا ان” […]

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