ترامب يشرك طرف ثالث لإيصال رقمه الى الجمهورية الاسلامية

2019/05/11 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي مطلع على هذه الخطوة" تأكيده، أنه" بعد أن ناشد ترامب علنا الإيرانيين الاتصال به وسط توترات متصاعدة مع طهران، اتصل البيت الأبيض بالسويسريين يوم الخميس لتمرير رقم هاتف يمكن للإيرانيين الاتصال من خلاله بالرئيس الأمريكي.وأضاف المصدر أن السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك بأنفسهم، و"يعتقد أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك".ولا تربط الولايات المتحدة وإيران أي علاقة دبلوماسية رسمية، فيما تمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران، حيث تقدم الخدمات للمواطنين الأمريكيين مثل مسألة تأشيرات الدخول.كما أنها بمثابة قناة للدبلوماسية بين البلدين على الرغم من وجود آليات أخرى للتواصل بين البلدين.

انتهى..م.ر

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