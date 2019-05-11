النفط توقع

2019/05/11 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط، ثامر الغضبان عن توقيع اتفاق اولي " قريبا جدا " مع شركتي اكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية ، بشأن تطوير حقول نفطية واستثمار الغاز ومشاريع طاقة، لكنه لم يذكر موعدا محددا.

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