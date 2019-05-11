القدو: أجندات متصارعة ومتناقضة في ملف محافظ نينوى

2019/05/11 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، إن محافظة نينوى حساسة ومهمة جدا بسبب التداخلات والتدخلات الداخلية والخارجية.​

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