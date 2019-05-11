السودان.. المجلس العسكري يدعو المعارضة لاجتماع غدا

2019/05/11 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المجلس الإنتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير لعقد إجتماع غدا الأحد من أجل الحوار مع قوي المعارضة حول ملامح المرحلة المقبلة.

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