مكتب رئيس الوزراء: ارتفاع جديد للخزين المائي وتوليد 1080 ميغاواط من السدود

2019/05/11 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء ، اليوم السبت، ارتفاع الخزين المائي الى 51.46 مليار م3 وتوليد 1080 ميغاواط من السدود

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