عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات

2019/05/11 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد،اليوم السبت، 13 متهما بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات ،في مناطق متعددة من العاصمة.

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