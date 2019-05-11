ضبط صهريج محمل بمشتقات نفطية بدون تراخيص

2019/05/11 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

افادت مديرية شرطة نفط الوسط، السبت، بأن سيطرة أمنية في أحد مداخل بغداد ضبطت صهريجا محملا بمخلفات نفطية يروم المرور الى المحافظة دون تراخيص.

وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة الشهيد صادق في مدخل بغداد ضبطت صهريجا من نوع مرسيديس اكتروز قادم من محافظة صلاح الدين متوجه إلى بغداد يحمل مخلفات نفطية خفيفة”.

وأضافت أن “العجلة لا تحمل برقية من غرفة عمليات النفط والطاقة”، لافتة إلى أن “صاحب الصهريج جرى تسليمه إلى مركز شرطة نفط شمال بغداد لعرض المتهم على القضاء لكي يحاسب وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨”.

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