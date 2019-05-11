حيلة بسيطة لإنقاص الوزن قبل الصيف

2019/05/11 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وفقا لنتائج الأبحاث، فإن الأشخاص الذين لجأوا إلى هذه الطريقة لفقدان الوزن، خسروا في كل وجبة طعام أربعين سعرة حرارية مقارنة بالآخرين.ودعا خبراء من أكاديمية التغذية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى طريقة بسيطة تعزز فقدان الوزن، وهي مضغ علكة دون سكر خمس أو ست مرات في اليوم، بحسب “سي إن إن”.هذه الطريقة مناسبة لمن يحبون الحلويات بعد الأكل، فسوف يساعد مضغ العلكة على الاستمتاع بالطعم وفي نفس الوقت تتناول سعرات حرارية أقل.ويؤكد خبير التغذية، أن مضغ العلكة يقمع الشهية ويقطع الرغبة في تناول كعكة أو أي وجبة خفيفة.بشكل عام، ينصح أخصائيو التغذية بعدم رفض الوجبات الخفيفة الصحية، لأن مضغ العلكة لا توفر الطاقة.ووفقا للخبراء فإن ربع ملعقة صغيرة من القرفة يوميا تزيد من معدل التمثيل الغذائ، كما يساعد على فقدان الوزن الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأسود والزنجبيل والكركم.وينصح الخبراء بتناول اليانسون، فهو يحسن أداء الجهاز الهضمي.



كما ينصح من يرغب في خسارة وزنه الزائد بتناول الفجل الحار، الذي يساعد على تسريع عملية الأيض وإخراج الأطعمة غير المهضومة من الجسم.ويعتبر الهيل من التوابل، التي تساعد على فقدان الوزن ويساعد على التخلص من الإمساك وإخراج السوائل الزائدة من الجسم وخفض مستوى الكوليسترول الضار، وكذلك يساهم في الحرق السريع للدهون

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